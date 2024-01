ERC não presta informações adicionais sobre processo da Global Media

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) neste momento "não presta informações adicionais" sobre o processo e diligências em curso sobre as obrigações de transparência da titularidade da Global Media, disse esta segunda-feira à Lusa fonte oficial. A Lusa questionou a ERC sobre se já tinha recebido a informação pedida à Global Media Group (GMG), que detém o Diário de Notícias (DN), Jornal de Notícias (JN), TSF, Dinheiro Vivo, O Jogo e o Açoriano Oriental, entre outros títulos. Em resposta, fonte oficial do regulador dos media esclareceu que, "na presente fase, a ERC não presta informações adicionais sobre o processo e diligências em curso relativos ao cumprimento das obrigações de transparência da titularidade do Grupo Global Media". Em 29 de dezembro, a ERC tinha dito que continuava a "acompanhar com preocupação" a situação na GMG Media e a incerteza sobre as condições de trabalho dos seus profissionais. "A grave perturbação que atinge os órgãos de comunicação social que constituem o grupo, entre os quais se encontram vários meios históricos e de referência, suscita apreensões sérias do regulador ao nível da preservação do pluralismo no sistema mediático nacional", referiu o regulador dos media, na altura.

Acrescentou ainda que pediu ao grupo informação adicional sobre o cumprimento das obrigações de transparência da titularidade, "de modo a esclarecer dúvidas relativas à propriedade e responsabilidade pelo controlo deste grupo de media". O regulador reitera que estava "a prosseguir todas as medidas que entende serem úteis e adequadas, no exercício estrito das suas competências de regulação e supervisão". Em 21 de dezembro, a ERC tinha garantido no parlamento que não vai hesitar em tomar novas diligências se subsistirem dúvidas sobre a titularidade do capital do fundo que detém a GMG, a quem solicitou informações adicionais. "A ERC não hesitará em tomar novas diligências se subsistirem dúvidas relativamente à titularidade do capital do fundo [que detém a Global Media]", garantiu a recém presidente do Conselho Regulador da ERC, Helena Sousa, ouvida na altura na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, por requerimento do PCP e do BE, sobre a situação na GMG.