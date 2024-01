IPMA prolonga aviso amarelo para ilhas das Flores e Corvo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou até terça-feira o aviso amarelo já emitido para as ilhas do grupo Ocidental dos Açores, devido às previsões de agitação marítima.

Nas ilhas das Flores e Corvo, onde por causa da agitação marítima (ondas de oeste, passando a noroeste) vigorava o aviso amarelo entre as 05:00 locais (06:00 em Lisboa) de hoje e as 17:00 locais (18:00 em Lisboa) de segunda-feira, o alerta foi alargado até terça-feira.

Segundo o IPMA, o aviso amarelo, pela previsão de agitação marítima (ondas de oeste, passando temporariamente a noroeste) é válido entre as 19:19 locais (20:19 em Lisboa) de hoje e as 07:00 locais (06:00 em Lisboa) de terça-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.