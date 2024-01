Homem de 64 anos morre com tiro acidental de arma de caça

Um homem de 64 anos morreu este domingo depois de ter disparado sobre si de forma acidental uma arma de caça em Alfândega da Fé, no distrito de Bragança, adiantaram à Lusa os bombeiros locais.

Segundo os Bombeiros de Alfândega da Fé, a vítima mortal, que estaria acompanhada de três amigos, estaria a retirar a arma do estojo no interior do carro para ir à caça quando esta disparou acidentalmente, atingindo-o mortalmente.

Depois de ter sido confirmado o óbito no local, o corpo da vítima, natural da Póvoa de Lanhoso, no distrito de Braga, foi levado para a morgue de Mirandela, referiram.

O acidente, cujo alerta foi dado às 07h24, aconteceu num terreno de caça na freguesia de Saldonha, em Alfândega da Fé.

No local estiveram quatro bombeiros acompanhados de duas viaturas, assim como a GNR e a Polícia Judiciária (PJ).