Duas últimas semanas do ano com mortalidade acima do esperado

Nas duas últimas semanas de 2023 houve 1048 óbitos acima do expectável, o que equivale a um excesso de mortalidade que ultrapassa os 21% em pessoas com mais de 45 anos. A informação é da Direção-Geral da Saúde (DGS), citada pelo jornal Público deste sábado.

Segundo o último relatório de monitorização da situação epidemiológica, a curva de excesso de mortalidade atingiu um pico que não dá sinais de querer decrescer. Há mais doentes a chegar aos hospitais, em pior estado, e menos pessoas vacinadas para a gripe sazonal.

Perante este cenário, que causa pressão nos serviços de saúde, a DGS pede aos portugueses que se vacinem durante a temporada gripal. Ao contrário do que aconteceu em Espanha, o uso de máscara nos serviços de saúde não voltou a ser obrigatório, mas é recomendado. A DGS recomenda, ainda, a utilização de máscara em “locais muito frequentados, com aglomerados de pessoas e sobretudo em espaços fechados”, perante o “aumento do impacto da epidemia de gripe”, que pode explicar o facto de o país registar um excesso de mortalidade há 12 dias consecutivos.

Destacando que "a cobertura vacinal para a Gripe" foi "inferior à da época anterior", a DGS apela à vacinação, relembrando que a campanha ainda está a decorrer "nas farmácias e unidades de cuidados de saúde primários do SNS, destacando os seus benefícios na redução do risco de necessidade de cuidados hospitalares e do risco de morte".

Na semana passada, a Ordem dos Médicos já tinha recomendado o uso de máscara em várias situações, incluindo nos transportes públicos e nas unidades de saúde, para minimizar o impacto das infeções respiratórias e a DGS tinha recomendado o uso para doentes com infeções respiratórias que estivessem em contacto com outras pessoas, bem como a adoção do teletrabalho.



Perante a previsão da descida da temperatura nos próximos dias, a DGS deixa várias recomendações de proteção geral e individual que podem ser consultadas aqui.

Pode também consultar aqui a informação sobre centros de saúde abertos, marcações de consulta, autodeclaração de doença, bem como o agendamento de vacinação.