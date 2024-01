Linha da Beira Baixa deve reabrir sábado ao início da tarde

A Infraestruturas de Portugal (IP) informa que a Linha da Beira Baixa deve reabrir à circulação este sábado ao início da tarde.

Em comunicado, a IP informa que continuam "a decorrer os trabalhos de remoção e limpeza de via" e de forma ininterrupta "tendo sido mobilizados para o local todos equipamentos e meios humanos necessários".

"Face à elevada complexidade da operação em curso e dimensão do volume de terras a movimentar, a intervenção ainda se irá prolongar estimando-se que ao inicio da tarde de amanhã, dia 6 de janeiro, seja possível proceder ao restabelecimento da circulação ferroviária neste troço da Linha da Beira Baixa", esclarece a nota.

A IP esclarece que a Linha da Beira Baixa está interrompida devido à "saturação dos solos e a passagem de águas no interior da plataforma de via, provocadas pela forte e continua pluviosidade, o que gerou o deslizamento das terras a partir do passeio de via adjacente à ponte do Zêzere".

"Após a deteção do inicio deste aluimento foi estabelecida uma limitação de velocidade aos comboios à passagem no local. Os técnicos da IP mantiveram um acompanhamento rigoroso da situação e, ao final do dia 3 de janeiro, tendo sido observada uma evolução desfavorável da estabilidade da infraestrutura foi de imediato determinada a suspensão da circulação por motivos de segurança", lê-se, ainda.