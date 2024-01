IGAS abre inquérito à morte de idosa nas urgências de Penafiel

Um inquérito foi instaurado pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), para esclarecer os motivos que levaram à morte de uma idosa de 80 anos, no serviço de urgência do Hospital Padre Américo, em Penafiel.

“Informamos que, por despacho de 4 de janeiro, do Inspetor-Geral, foi instaurado um processo de esclarecimento às circunstâncias em que ocorreu a morte de uma idosa, na noite do passado dia 2 de janeiro, no serviço de urgência do Hospital Padre Américo, integrado na Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa, E.P.E.”, lê-se num comunicado enviado esta sexta-feira às redações.

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) já tinha confirmado à Renascença que a idosa faleceu na passada terça-feira nas urgências após ser observada.

“Tratava-se de uma doente em fim de vida e sem critérios clínicos para qualquer manobra invasiva de reanimação”, informou o centro hospitalar.

A doente foi triada às 19h19 horas com prioridade laranja, tendo às 20h06 horas, após avaliação clínica, falecido.

Em declarações à Renascença, Miguel Vasconcelos, o presidente da secção regional do Norte da Ordem dos Enfermeiros, disse que a idosa podia ter recebido outros "cuidados de conforto", uma vez o hospital já não tem capacidade para dar resposta a tantos utentes que entram no serviço de urgência.