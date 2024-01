Hospital Amadora-Sintra sem vagas nos cuidados intensivos e intermédios

“Esta afluência tem a ver com a maior procura nos últimos, mas também com a maior gravidade dos doentes, que leva à necessidade de internamento e de cuidados diferenciados”, sublinhou.

“Neste momento, estamos sem vagas de cuidados intensivos e de cuidados intermédios. Temos alguns doentes no serviço de urgência a aguardar essa disponibilidade de vaga para poderem ficar internados”, disse esta sexta-feira à Renascença a diretora clínica, Bárbara Flor de Lima.

Desde há duas semanas que a terceira maior urgência do país entrou em contingência devido à elevada afluência de utentes.

O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, também já iniciou contactos com o Hospital das Forças Armadas para a eventual transferência de doentes. Está com uma ocupação acima dos 90% e com a unidade de cuidados intensivos quase completa.

O tempo de espera dos utentes triados com pulseira amarela é de 7 horas e, nesta altura, a urgência do Hospital de Santa Maria está a recusar doentes fora de área, indicou à Renascença o diretor clínico, Rui Tato Marinho.

Rui Tato Marinho adianta que o Hospital de Santa Maria está a antecipar as altas, vai aumentar a atividade cirúrgica no fim de semana para escoar os doentes que se encontram na urgência e está à procura de soluções para 28 utentes que já tiveram alta mas não têm para onde ir.