Fim de semana vai ser frio

As temperaturas vão continuar a descer em todo o país, devido a duas superfícies frontais frias que estão a passar por Portugal, uma na região do Minho e Douro Litoral e outra no Baixo Alentejo e no Algarve.

Para esta sexta-feira prevê-se céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se pouco nublado na costa sul do Algarve a partir do meio da manhã, e no restante interior da região Sul a partir do meio da tarde.

As previsões apontam também para aguaceiros, em especial até meio da tarde, mais frequentes no litoral oeste e nas serras, e que serão pouco prováveis no interior do Alentejo e Algarve a partir da manhã e condições para queda ocasional de granizo e trovoadas isoladas, nas regiões Norte e Centro.

De acordo com Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) há possibilidade de queda de neve acima de 1200/1400 metros de altitude, baixando temporariamente a cota para 800/1000 metros no extremo norte durante a madrugada e manhã.

Já o vento deverá soprar moderado (20 a 30 km/h) a predominar de noroeste, por vezes forte (até 40 km/h) na faixa costeira ocidental, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) e com rajadas até 60 km/h nas terras altas, em especial das regiões Centro e Sul.

O IPMA alerta ainda para formação de gelo no interior Norte e Centro e descida de temperatura.

Para sábado prevê-se uma pequena descida da temperatura mínima, em especial no Norte e Centro e formação de gelo ou geada, em especial no interior Norte e Centro, com Bragança a chegar aos 3 graus negativos.

Já para domingo, o IPMA aponta para céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade até ao final da manhã, vento em geral fraco predominando do quadrante leste, formação de geada, em especial no interior e pequena descida da temperatura mínima.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os termómetros devem descer aos 3 graus negativos em Bragança e na Guarda.