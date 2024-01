Cinema São Jorge acolhe mostra de cinema que aborda a relação das pessoas com o cancro

O Cinema São Jorge, em Lisboa, acolhe, a partir desta sexta-feira, uma mostra de cinema que aborda a relação das pessoas com o cancro e assinala o centenário do Instituto Português de Oncologia (IPO).

Este ciclo é uma iniciativa do IPO com o festival IndieLisboa e tem como objetivo desmistificar a relação com a doença oncológica e "promover o encontro entre espectadores de cinema e a comunidade IPO".

Entre os sete filmes escolhidos estão "Querido Diário" (1993), de Nanni Moretti, "A metamorfose dos pássaros" (2020), de Catarina Vasconcelos, e "Notre Corps" (2023), de Claire Simon.

O ciclo decorrerá até domingo e cada sessão contará com apresentação de um responsável ligado ao IPO.

No sábado haverá um debate, moderado pela radialista Joana Cruz, com a participação de Paula Chaves, presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro, o argumentista Nuno Artur Silva e o poeta Rui Miguel Ribeiro.