Cândida Almeida. Suspeita sobre Costa em dia de Congresso do PS é "coincidência extraordinária"

As alegadas suspeitas do Ministério Público (MP) sobre António Costa na Operação Influencer, noticiadas esta sexta-feira, "não são nada" e "não dão em nada", afirma à Renascença Cândida Almeida, antiga diretora do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

Cândida Almeida considera, por outro lado, uma extraordinária coincidência que esta notícia seja conhecida no dia em que começa o congresso do Partido Socialista.

Que leitura faz das suspeitas de prevaricação que são apontadas ao primeiro-ministro, António Costa?

Para mim, e com os dados que me está a dar, isto não é nada. É apenas coscuvilhice e, nesta altura do campeonato, em que há uma pré-campanha eleitoral, isso é mais para essa área das campanhas de desinformação do que propriamente um indício de crime. Isso não é nada, não dá em nada.

O ex-secretário de Estado e advogado João Tiago Silveira teria sido escutado a dizer a Rui Oliveira Neves, administrador da empresa Start Campus, que esteve quatro horas a falar com o primeiro-ministro, e que ele estava “completamente entusiasmado com isto” e que “isto” seria, segundo o Ministério Público, uma lei feita à medida...

Eu não sei que mais indícios, que mais meios de prova existem. Com isso que me está a dizer, isso não é nada. E a pessoa pode estar a falar quatro, cinco horas… é natural, porque estão a aprovar um projeto, um diploma de uma de uma lei para apresentarem. E que a pessoa que está lá esteja entusiasmada com a lei, e com o resultado que ela pretende obter, é natural. É natural que esteja entusiasmado, o contrário é que seria de estranhar. Para já, essas notícias não são nada. Eu lamento imenso que continue esta fuga de informação cirúrgica e desinserida do contexto, porque não é nada.

E parece-lhe que vem do Ministério Público?

Sinceramente, não faço ideia. Sei que estou muito desgostosa e, se o for, lamento muito porque eu acredito cegamente nas intenções, no objetivo de justiça, de objetividade e de legalidade do Ministério Público.

Mas há aqui uma outra questão. Não sei se é coincidência, ou não, mas esta notícia salta para a comunicação social - de alegadas suspeitas de prevaricação do primeiro-ministro - justamente no dia em que começa o Congresso do Partido Socialista.

Pois sim. Coincidência. Uma coincidência extraordinária.