ULS Viseu Dão-Lafões cancela cirurgias não urgentes

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Viseu Dão Lafões, a funcionar no Hospital de Viseu, decidiu cancelar as cirurgias de adultos não urgentes e em ambulatório, para responder ao previsível aumento de utentes com vírus respiratórios.



O hospital ativou o plano de contingência sazonal, que prevê a obrigatoriedade do uso de máscara por parte de profissionais de saúde e visitantes de doentes internados.

No âmbito deste plano foi também determinada a ocupação de camas disponíveis em especialidade médicas, num total de 50 vagas.

De acordo com fonte hospitalar foi, ainda, aumentada a capacidade dos cuidados intensivos.

Em declarações à Renascença, o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Xavier Barreto, defendeu esta quinta-feira que adiar cirurgias programadas e rever planos de contingência podem fazer parte da solução para aliviar a pressão nas urgências.

"É preciso que cada hospital analise o seu plano de contingência e que perceba se faz ou não sentido escalar o plano de contingência, eventualmente protelando alguma atividade programada, ou seja adiar algumas cirurgias", declarou Xavier Barreto.