Operação Natal/Ano Novo. Mais mortos, mais feridos, menos acidentes

Entre 15 dezembro e 2 janeiro morreram nas estradas portuguesas 26 pessoas, mais três do que no ano passado.

De acordo com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), que a esta hora apresenta o balanço da campanha de segurança rodoviária de Natal e Ano Novo "O melhor presente é estar presente", no mesmo período, foram registados 7.072 acidentes, menos 689 que no período homólogo, 125 feridos graves, mais seis, e 2.029 feridos ligeiros, mais 184 do que em 2022.

As 26 vítimas mortais resultaram de 23 acidentes nos distritos de Beja, com quatro vítimas mortais, Coimbra e Portalegre, com três cada um, Aveiro, Castelo Branco, Lisboa, e Setúbal, com duas mortais cada um, e Braga, Évora, Leiria, Porto, Santarém, Vila Real, Viseu e Região Autónoma dos Açores, cada um com uma vítima mortal.

“Cerca de 69% das vítimas mortais decorreram de acidentes na Rede Rodoviária Nacional (18 vítimas mortais): 10 em Estradas Nacionais, 6 em Autoestradas e 2 no ltinerário Principal nº 2 em Portalegre. Na Rede Municipal registaram-se 7 vítimas mortais (30%): 6 em arruamentos e 1 na Estrada Municipal nº 1061 em Portalegre. Na rede de estradas dos Açores, em Santa Cruz das Flores, registou-se também 1 vítima mortal”, lê-se no relatório conjunto da ANSR, GNR e PSP.

(em atualização)