Mais de 40 centros de saúde abertos após as 20h00 nos dias úteis e 189 ao fim de semana

Quarenta e dois centros de saúde estão a funcionar após as 20h00 nos dias úteis e 189 estarão abertos ao fim de semana para dar resposta a doença aguda não emergente, anunciou o Ministério da Saúde esta quinta-feira.

Em comunicado, a tutela adianta que, numa altura de maior procura de cuidados de saúde, em resultado do aumento de infeções respiratórias e do tempo frio, que "pode descompensar a doença crónica", os utentes devem contactar previamente a linha telefónica SNS24 (808 24 24 24) para "aconselhamento e encaminhamento para a unidade de saúde mais adequada".

O Ministério da Saúde salienta que os centros de saúde "são alternativa" às urgências dos hospitais "para consultas em situações não emergentes".

Os tempos de espera nas urgências dos hospitais aumentaram devido à maior afluência de doentes, sobretudo na quadra festiva do Natal e Ano Novo e motivada em parte pelo aumento de casos de gripe.

Segundo a tutela, os centros de saúde realizaram mais de 50 mil atendimentos nos fins de semana alargados do Natal e Ano Novo. Neste período, que coincidiu com uma greve de enfermeiros, houve centros de saúde que funcionaram com horário mais extenso.

No comunicado, o ministério enfatiza que a opção pelos centros de saúde em situações de doença aguda não emergente, como sintomas respiratórios ligeiros a moderados, "contribui para o melhor atendimento de todos os utentes e para diminuir a pressão nos serviços de urgência" dos hospitais.

A nota acrescenta que a linha SNS24 recebeu 62 mil chamadas na semana de 27 de dezembro a 02 de janeiro, mais 12% face à semana precedente.