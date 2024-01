Linha da Beira Baixa cortada devido a aluimento de terras

A Linha da Beira Baixa está sem comboios entre as estações do Fundão e do Tortosendo, na Covilhã. Um aluimento de terras ao fim da tarde de quarta-feira provocou a suspensão da circulação.

De acordo com uma publicação da CP nas redes sociais, o transporte dos passageiros entre as duas estações está a ser feito através de transbordo ferroviário.

A interrupção da circulação significa que é impossível, neste momento, transportar mercadorias por comboio pela fronteira de Vilar Formoso. A principal rota para este transporte era a Linha da Beira Alta, mas essa está fechada desde abril de 2022 entre a Pampilhosa e a Guarda, para as obras do programa Ferrovia 2020.

A Renascença tentou obter, junto da Infraestruturas de Portugal (IP), uma estimativa para o restabelecimento da circulação, mas ainda não obteve resposta.

[em atualização]