Concurso do TGV tem que ser lançado já para contar na candidatura a fundos europeus

Carlos Fernandes sublinhou que a falta de concurso foi uma das duas componentes que determinaram a falta de maturidade da primeira candidatura do atual projeto da linha de alta velocidade, com os troços entre Porto e Soure, aos fundos do Mecanismo Ligar a Europa, em 2022.

A Renascença tem tentado esclarecer, junto da Comissão Europeia, os detalhes da atual chamada de candidaturas aos fundos europeus do Mecanismo Ligar a Europa , mas sem sucesso. Entre as questões está a alegação que este é o último ano em que o envelope de fundos europeus está destinado a cada país.

“Lançar o concurso é aquilo que dá maior flexibilidade no futuro. Qualquer governo que venha a seguir, se quiser alterar radicalmente o projeto ou fazer alterações ao projeto que entenda, pode sempre cancelar o processo de concurso, prescindir dos fundos e voltar a reavaliar todo o projeto”, garantiu o engenheiro civil de formação, doutorado em sistemas de transportes.

Contudo, qualquer alteração pode pôr em causa a execução dos fundos europeus até ao prazo de 31 de dezembro de 2028, disse. “Se alterarmos qualquer coisa que, por exemplo, faça sair o traçado deste corredor que está definido, obriga a fazer projetos e a fazer a DIA [Declaração de Impacte Ambiental]”, explicou, calculando que são necessários dois anos para completar esse processo.

António Costa tem pressionado publicamente o líder do PSD a criar condições políticas para avançar em janeiro com o primeiro concurso de concessão para construção da linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa. Depois de dizer, no início de janeiro, que precisava de mais dados para avaliar se a decisão "tem mesmo de ser tomada em janeiro", Luís Montenegro terá mostrado, no "Expresso", "abertura" para que o atual Governo tome a decisão.