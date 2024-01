Administradores Hospitalares defendem adiamento de cirurgias programadas

Adiar cirurgias programadas e rever planos de contingência podem fazer parte da solução para aliviar a pressão nas urgências. É o que defende o presidente da Associação de Administradores Hospitalares, em resposta à decisão da Liga dos Bombeiros de cobrar aos hospitais que retenham macas.

À Renascença, o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares diz que não acredita na eficácia da medida, que diz "não vai defender o problema de fundo das urgências".

Xavier Barreto considera que cada hospital deve redefinir estratégias de prevenção e organização.

"É preciso que cada hospital analise o seu plano de contingência e que perceba se faz ou não sentido escalar o plano de contingência, eventualmente protelando alguma atividade programada, ou seja adiar algumas cirurgias".

Xavier Barreto diz compreender a posição da Liga, mas considera que o problema não vai ficar resolvido.

"Eu percebo as dificuldades dos bombeiros e reconheço que existe um problema com as macas, este é um problema grave e as corporações têm razão no sentido em que esta devolução tardia das macas prejudica a operacionalidade das ambulâncias".

O responsável admite ainda que a situação nos hospitais possa piorar se nada for feito.

"É possível, tendo em conta que não atingimos ainda o pico da gripe, que nas próximas semanas o cenário de grande procura dos serviços de urgência se mantenha, num contexto em que os hospitais já estão a responder com dificuldade, é possível que a dificuldade vá aumentando progressivamente ao longo dos próximos dias", alerta.