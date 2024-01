Um quarto das escolas com falta de professores

Um quarto das escolas não conseguiu garantir professores a todas as disciplinas no 1.º período do ano letivo, avançou esta quarta-feira o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof).



Mário Nogueira, que esta tarde esteve a apresentar os dados de um inquérito feito aos agrupamentos escolares, traça o retrato da falta de professores.

“Quase um quarto das escolas responderam que não conseguiram completar o corpo docente entre setembro e dezembro e foram menos de metade (41,3%) as escolas que conseguiram completar o corpo docente durante o mês de setembro”, disse o líder da Fenprof.