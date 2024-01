Primeiro dia do Seminário Diplomático arranca esta quarta-feira

O alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança é o convidado no primeiro dia do Seminário Diplomático, que reúne em Lisboa o ministro dos Negócios Estrangeiros e diplomatas para debater a política externa portuguesa.

O chefe da diplomacia portuguesa, João Gomes Cravinho, assegura a abertura dos trabalhos, fazendo um balanço de "um ano marcado por desafios internacionais constantes", segundo uma nota do Palácio das Necessidades.

Ainda na sessão de abertura, intervém Josep Borrell, quando a União Europeia está confrontada com "múltiplas questões de natureza estrutural para o futuro da União, nos planos interno e externo, como o alargamento a leste, bem como questões que exigem respostas urgentes e emergentes, destacando-se, no panorama internacional, as guerras na Ucrânia e no Médio Oriente", refere a mesma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

O Seminário Diplomático, organizado anualmente pelo MNE, é uma oportunidade para a partilha de experiências, tendo em conta as realidades nos vários postos da rede diplomática nacional.

Este evento juntará o corpo diplomático português com outras entidades, nomeadamente membros do Governo, quadros da Administração Pública, da AICEP, do Camões -- Instituto da Cooperação e da Língua, de empresas ou de universidades.

Na quinta-feira, o orador convidado é o ministro dos Negócios Estrangeiros de Singapura, que participa no painel "Diálogo sobre a Ásia".