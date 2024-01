Portugal atinge novo pico diário de mortalidade desde o fim da pandemia

Há um novo máximo de mortalidade desde o fim da pandemia. Na terça-feira, 2 de janeiro morreram 508 pessoas em Portugal, de acordo com o Sistema de Informação de Certificados de Óbito (SICO).

O valor ultrapassa o número diário de óbitos registado na última semana de dezembro, quando foram atingidos os valores mais altos desde fevereiro de 2021.

O novo máximo de mortalidade coincide com um pico de infeções respiratórias que estão a entupir as urgências hospitalares de norte a sul do país.

O tempo de espera para doentes urgentes rondava, às 18h00 de hoje, as 11 horas no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, com uma lista de espera de mais de 60 pessoas.

Segundo os dados do Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), no Hospital de Santa Maria o tempo médio de espera ultrapassava as sete horas, com 45 doentes a aguardar atendimento.