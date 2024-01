"Na cabeça de quem é que nasceu este ‘espantalho’ que atemoriza o poder político?"

Numa reflexão sobre a Justiça ao cabo de 50 anos de Democracia, o advogado Paulo Saragoça da Matta deteta uma "soberba permanente" nos tribunais entre quem é titular do órgão de soberania e quem é de "uma casta inferior". A única exceção, diz o advogado, está na equiparação - que considera errada - do Ministério Público à magistratura judicial.

O "pobre" ministro contra as magistraturas

No debate com o professor universitário Nuno Garoupa, Paulo Saragoça da Matta diz que há falta de cidadania em Portugal para exigir melhor Justiça, ressalvando que nem tudo o que está mal é da responsabilidade do Ministério Público. O advogado sublinha que o peso das magistraturas é evidente - " são as únicas 'vacas sagradas' que remanescem"- em contraste com um cargo como o de ministro da Justiça.

"Coitado de quem aceita o cargo. Sinceramente, era um cargo que eu odiaria ter alguma vez. Tem que lutar contra corporações extremamente fortes. Qualquer ato legislativo na área da justiça choca em várias vertentes, com oposições, com corporações enormes e fortíssimas como a da magistratura judicial, magistrados do Ministério Público ou de funcionários judiciais", afirma Saragoça da Matta no programa " Da Capa à Contracapa" da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Num olhar retrospetivo sobre o contributo da Justiça para as cinco décadas de Democracia, o causídico destaca a "efetivação muito maior do princípio da igualdade" e as conquistas mais determinadas pela via legislativa do que pela jurisprudência.

"Temos uma jurisprudência extremamente lenta na evolução, no modo como pensa os problemas e muito medrosa. Entre duas soluções, uma criativa e outra conservadora, de certeza que o Tribunal vai preferir a segunda", argumenta Saragoça da Matta.

Para o futuro, o advogado recomenda uma aposta na transparência da Justiça em Portugal, para travar a opacidade que diz detetar no sistema judicial.