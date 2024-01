Idosa morre na urgência do Padre Américo. Tinha pulseira laranja e aguardava por observação

Uma idosa, com cerca de 80 anos, morreu ao início da noite desta terça-feira no serviço de urgência do Hospital Padre Américo, em Penafiel, enquanto aguardava, com pulseira laranja, por observação.



Questionado pela Renascença, o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) explica que “a doente referida nas notícias deu entrada no Serviço de Urgência Médico Cirúrgica do CHTS às 19h16 horas, foi submetida a triagem de Manchester às 19h19 horas e triada com prioridade laranja. Às 20h06 horas, após avaliação clínica foi registado o óbito”.

“Tratava-se de uma doente em fim de vida e sem critérios clínicos para qualquer manobra invasiva de reanimação”, diz o centro hospitalar, admitindo que “o serviço encontra-se sob enorme pressão”, com 85 doentes internados no Serviço de Urgência na manhã desta quarta-feira”.

Segundo o CHTS “tais circunstâncias dificultam muito o funcionamento do serviço, não só pela sobrecarga de trabalho, mas pelas limitações de espaço que condicionam o normal funcionamento”, ressaltando, no entanto, que, neste caso em particular, "as ações tomadas teriam sido as mesmas em circunstâncias diferentes”.

Já o presidente da secção regional do Norte da Ordem dos Enfermeiros, Miguel Vasconcelos, admite que a pressão na urgência de Penafiel pode ter contribuído para a morte desta idosa.

Em declarações na última hora, o responsável da Ordem dos Enfermeiros diz que, nesta altura, o Hospital Padre Américo já não tem capacidade para internar mais doentes.

“Temos muitas ambulâncias aí com doentes à espera, porque não têm marcas disponíveis. Os corredores da urgência estão completamente cheios”, descreve.

Segundo Miguel Vasconcelos, “o serviço já tem camas suplementares para ajudar a esvaziar a urgência, mas mesmo assim não tem capacidade”.

“O centro hospitalar já abriu novas unidades para tentar esvaziar um bocado a urgência, para depois ser mais fácil atender os utentes que estão cá e o tempo de espera ser menor, mas isso ainda não conseguiu esvaziar completamente a urgência e tem os corredores completamente cheios”, indica.