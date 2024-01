“É urgente mudar de paradigma. Cuidados paliativos domiciliários devem ser uma prioridade”

Segundo Catarina Pazes, “a maior parte dos doentes que procura serviços de urgência são pessoas com doença crónica avançada e são pessoas que precisam de uma abordagem centrada na pessoa e centrada no seu conforto e não a estão a ter”.

O estudo da Universidade de Coimbra conclui que, em contraciclo com a maioria, Portugal é um dos países onde se morre menos em casa. A investigação explica a tendência com um investimento insuficiente nos cuidados paliativos domiciliários e com o aumento do número de mortes em meio hospitalar.

“Estamos a falar de investimento que é insuficiente e que está a falhar com uma parte grande do problema que são os recursos humanos”, nota Catarina Pazes.

Na visão da responsável, “para reforçar, melhorar as respostas que já existem, e desenvolver novas respostas que permitam que todo o território do país seja coberto por estas respostas e equipas comunitárias, nós precisamos de recursos humanos”.

Nestas declarações à Renascença, a presidente Associação de Cuidados Paliativos assinala ainda que as pessoas são obrigadas a sair da sua casa, numa fase em que estão mais doentes e mais frágeis.

“E são obrigadas a sair da sua casa para um internamento hospitalar, precisamente por não terem a resposta que precisam no seu domicílio. Estamos a falar de necessidades altamente especializadas, que precisam de ser atendidas por quem, de facto, sabe responder”, adverte.