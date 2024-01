Com temperaturas negativas no interior, frio regressa já esta quinta-feira

O frio está de volta. As temperaturas vão começar a cair já esta quinta-feira nas regiões Norte e Centro e, na sexta-feira, em todo o território de Portugal continental, atingindo até valores negativos.

Segundo explicou à Renascença Maria João Frade, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a culpa é de uma massa de ar polar marítimo que vai levar os termómetros a marcarem temperaturas abaixo de zero.

"Vamos de facto sofrer, em Portugal continental, uma descida gradual dos valores, principalmente das mínimas que, nas regiões do Interior Norte e Centro deverão rondar os dois graus negativos, quatro graus negativos no Nordeste Transmontano e alguns locais da Beira Alta, e zero, um e dois graus positivos a chegar muito perto do Litoral Norte", disse Maria João Frade.

Segundo a meteorologista, sexta-feira é o dia em que "vamos sentir mais frio", apesar de não ser "necessariamente o dia mais frio em termos de temperaturas".

Entretanto, a chuva vai continuar a cair em todo o país até ao fim da semana.