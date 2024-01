Autoridades procuram pescador desaparecido na ilha do Pico nos Açores

As autoridades estão a realizar buscas por um pescador de 77 anos, que está desaparecido desde o início da tarde de hoje depois de ter saído de casa para realizar pesca apeada na ilha do Pico, nos Açores.

De acordo com uma nota da Autoridade Marítima Nacional (AMN), este homem saiu de casa para "praticar a atividade da pesca apeada, na zona da Manhenha, na ilha do Pico".

O alerta para o desaparecimento foi dado pelas 18h33 (19h33 em Lisboa), através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada).

A AMN destacou, na mesma nota, que foram de imediato ativados para o local elementos do comando-local da Polícia Marítima da Horta e dos Bombeiros Voluntários de São Roque do Pico.

As ações de busca estão a ser coordenadas pelo capitão do Porto e comandante-local da Polícia Marítima da Horta no local, estando empenhados meios desta força e dos Bombeiros Voluntários de São Roque do Pico, em colaboração com alguns populares, referiu ainda.