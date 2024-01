Agitação marítima põe sete distritos sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta quarta-feira sob aviso amarelo sete distritos de Portugal Continental, devido à previsão de agitação marítima.

Os avisos para os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar em vigor a partir das 12h00 e até às 00h00 de quinta-feira.

O IPMA prevê ocorrência de ondas de noroeste com quatro a cinco metros de altura.

Para esta quarta-feira, o IPMA prevê céu muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir da manhã de norte para sul e períodos de chuva, por vezes forte, passando gradualmente a regime de aguaceiros fracos e pouco frequentes a partir da manhã.

As previsões apontam ainda para vento fraco, soprando por vezes moderado (até 25 km/h) de oeste/sudoeste no litoral a sul do cabo Mondego e forte (até 40 km/h) nas terras altas até meio da manhã e pequena subida da temperatura mínima no interior.

Em termos de temperaturas, as mínimas vão oscilar entre os 2 graus Celsius, em Bragança, e os 13, em Faro, e as máximas entre os 12, em Bragança, e os 19, em Faro.