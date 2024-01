Um morto em acidente de trabalho em Leiria

Um acidente de trabalho provocou esta terça-feira a morte a um homem, em Casal da Cortiça, no concelho de Leiria, informaram à agência Lusa fontes da proteção civil e dos bombeiros.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários da Batalha, que estiveram no local com uma equipa pré-hospitalar, um homem de 68 anos ter-se-á desequilibrado de um escadote e caído, de acordo com relatos no local.

"Quando chegámos, a vítima apresentava algumas lesões e encontrava-se em paragem cardiorrespiratória", adiantou Hugo Borges.

Os bombeiros iniciaram o protocolo de reanimação e acionaram os meios de suporte de vida, com a presença da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Alcobaça e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Leiria.

O Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria informou que o alerta foi dado pelas 15h18, tendo estado no local um total de oito operacionais apoiados por quatro veículos dos Bombeiros Voluntários da Batalha, VMER, SIV e PSP.