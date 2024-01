Precipitação persistente e por vezes forte põe seis distritos sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso amarelo seis distritos do continente, devido à previsão de precipitação persistente e por vezes forte.

Os distritos do Porto e Viana do Castelo vão estar sob aviso entre as 15h00 e as 00h00, Vila Real a partir das 18h00 e até 00h00, Viseu e Aveiro a partir das 21h00 até às 00h00 e Coimbra das 3h00 às 9h00 de quarta-feira.

Segundo o IPMA, para esta terça-feira prevê-se chuva fraca e céu muito nublado ou encoberto, períodos de chuva fraca, tornando-se gradualmente moderada a partir do final da manhã, sendo por vezes forte na região Norte a partir do meio da tarde.

As previsões apontam ainda para vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante sul, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) e com rajadas até 65 km/h no litoral, em especial a norte do cabo Carvoeiro, e com rajadas até 80 km/h nas terras altas, rodando gradualmente para oeste e enfraquecendo na região Norte no final do dia e subida de temperatura, em especial da mínima.

Devido à previsão de agitação marítima, sete distritos vão estar sob aviso amarelo na quarta e quinta-feira.

Os avisos são para os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga.

De acordo com o IPMA, o aviso amarelo para estes sete distritos vigora das 12h00 de quarta-feira, dia 3, até às 00h00 de quinta-feira, 4 janeiro de 2024.

O IPMA prevê ocorrência de ondas de noroeste com quatro a cinco metros de altura.