Mulher encontrada morta dentro de um poço

Uma mulher de 74 anos foi encontrada morta esta terça-feira dentro de um poço na localidade de Ribas, no concelho da Figueira da Foz, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

"À nossa chegada, a vítima estava dentro do poço e procedemos à extração da mesma, que foi depois assistida pela VMER [Viatura Médica de Emergência e Reanimação], que confirmou o óbito", acrescentou fonte dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz.

Segundo a mesma fonte, os Sapadores da Figueira da Foz respondiam a um alerta para uma mulher que teria caído dentro de um poço, não sabendo na altura se se encontrava "com ou sem vida".

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, o alerta foi dado às 11h54, tendo estado no terreno um total de 13 operacionais, apoiados por cinco veículos, entre Sapadores, Cruz Vermelha, GNR e INEM.