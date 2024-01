Médicos e juristas católicos pedem a Marcelo que trave autodeterminação de género nas escolas

As associações de médicos e juristas católicos apelam ao Presidente da República para que impeça a entrada em vigor do diploma que estabelece as regras para as escolas garantirem os direitos dos alunos transgénero.

O projeto de lei que define as medidas a adotar pelas escolas para garantir os direitos de crianças e jovens transgénero foi aprovado em dezembro e está agora no gabinete do Presidente da República para promulgação.

Em comunicado enviado à Lusa, a Associação dos Médicos Católicos Portugueses e a Associação dos Juristas Católicos defendem que Marcelo Rebelo de Sousa devia bloquear a publicação do diploma.

"Apelamos ao senhor Presidente da República para que, no exercício dos seus poderes constitucionais, faça o que está ao seu alcance para que este projeto de lei não chegue a entrar em vigor", defendem.

O diploma define, por exemplo, que tem de haver alguém nas escolas preparado para garantir "o bem-estar e desenvolvimento saudável da criança ou jovem" transgénero, mas a medida que levantou mais polémica diz respeito às casas de banho.

O decreto-lei defende que têm de ser criadas condições que assegurem "o bem-estar de todos", não havendo qualquer referência ou indicação no sentido de se criarem casas de banho mistas.