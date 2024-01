Hospital de Évora tem unidade de cuidados intensivos com lotação completa

O Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) tem esta terça-feira a unidade de cuidados intensivos (UCI) com a lotação completa e a maioria dos casos está relacionada com doenças respiratórias, revelou fonte da unidade hospitalar.

A fonte do gabinete de comunicação e marketing do HESE indicou à agência Lusa que a UCI tem capacidade para oito camas e que esta tarde estavam todas ocupadas.

Segundo a mesma fonte, a maioria dos doentes internados em UCI possui doenças do foro respiratório.

O hospital retomou, ao início da tarde de hoje, o funcionamento do balcão de medicina interna do Serviço de Urgência Polivalente, após quase dois dias fechado devido à "alta afluência de doentes" nos últimos dias e "à reduzida equipa médica".

o balcão encerrou no domingo às 17h00 e reabriu às 12h00 de hoje, ainda que esteja a funcionar com constrangimentos até às 12h00 de quarta-feira, pois apenas recebe novas admissões de doentes encaminhados pelo CODU/INEM.

As restantes especialidades do Serviço de Urgência Polivalente continuaram a funcionar.