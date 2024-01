Greve suprime mais de 600 comboios até às 16h00

A greve dos controladores de tráfego ferroviário da Infraestruturas de Portugal (IP) levou ao cancelamento de 75,1% das ligações de comboio previstas entre as 00h00 e as 16h00 desta terça-feira.



Um total de 608 comboios foram suprimidos devido à paralisação, indica a CP em comunicado enviado à Renascença.

Das 810 viagens programadas até às 16h00 realizaram-se apenas 202 ligações, referentes aos serviços mínimos.

O maior número de comboios suprimidos foi registado nos Urbanos de Lisboa, com 91 ligações canceladas devido à greve.

No serviço Regional foram suprimidos 51 comboios, no Longo Curso 14, nos Urbanos do Porto 42 e quatro nos Urbanos de Coimbra.

Para quinta-feira, 4 de janeiro, está prevista uma nova greve dos controladores de tráfego ferroviário da Infraestruturas de Portugal.