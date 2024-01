Greve na IP suprimiu 278 comboios até às 10h00

A paralisação, que abrange os trabalhadores de operação, comando, controlo, informação, gestão de circulação e conservação ferroviária da IP, está relacionada com as condições de trabalho e vencimentos da profissão, segundo explicou à Lusa, Adriano Filipe, presidente da Aprofer - Associação Sindical dos Profissionais do Comando e Controlo Ferroviário.

Nos urbanos do Porto, foram suprimidas 49 ligações das 85 programadas. Nos comboios de longo curso, realizaram-se sete, das 25 ligações previstas.

De acordo com a empresa, dos 102 comboios regionais previstos não se realizaram 59 e nos urbanos de Lisboa estavam programados 213 e foram suprimidos 145.

A CP suprimiu 278 comboios dos 436 programados entre as 00h00 e as 10h00 desta terça-feira devido à greve dos trabalhadores, a maioria urbanos de Lisboa e regionais.

A greve poderá também afetar a circulação dos comboios na quarta e na sexta-feira, esclareceu a CP, numa nota publicada no 'site'.

Nos dias de greve, estão garantidos serviços mínimos, com a previsão de circulação do Alfa Pendular e Intercidades, Regional, InterRegional e Internacional, Comboios Urbanos do Porto, Comboios Urbanos de Coimbra e Comboios Urbanos de Lisboa.

De acordo com a CP, os clientes que já adquiriram bilhetes para viajar nos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, terão direito ao reembolso total do valor do bilhete ou à sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e classe.

[notícia atualizada às 10h15 de 2 de janeiro de 2024]