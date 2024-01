​Autodeterminação de género nas escolas? "Devemos antes garantir que existem casas de banho"

Numa altura em que o diploma sobre autodeterminação de género nas escolas está na Presidência da República para promulgação, o movimento Missão Escola Pública, constituído por professores, critica quem aprovou as novas regras, acusando os deputados de “estar completamente à margem do que se passa nas escolas”.



As mudanças a adotar nas escolas no que diz respeito à autodeterminação de género, aprovadas no Parlamento em dezembro, continuam a suscitar reações.

A Renascença questionou esta terça-feira a Missão Escola Pública, movimento que reúne professores, que defende que há outras prioridades que deveriam ser tidas em conta quando se fala de escola.

A porta-voz Cristina Mota admite que é um “assunto bastante delicado”, no entanto, defende que é preciso primeiro garantir “que existem casas de banho nas escolas e que existem funcionários que façam a manutenção das casas de banho”.