Sindicato dos Jornalistas convoca greve de uma hora para 10 de janeiro

O Sindicato dos Jornalistas convocou uma greve de uma hora, entre as 14h e as 15h de 10 de janeiro, em solidariedade com os trabalhadores de JN, DN, O Jogo e TSF, do grupo Global Media, que cumprem nesse dia uma paralisação de 24 horas.

O pré-aviso abrange todos os jornalistas do país, independentemente do órgão de comunicação para o qual trabalham. Segundo o sindicato, a greve tem também o objetivo de "alertar o poder político e a sociedade civil para a situação do setor".

Em comunicado, o Sindicato dos Jornalistas refere que a administração da Global Media Group (GMG) "incumpre, de forma reiterada, os mais elementares deveres e obrigações legais para com os seus trabalhadores e prestadores de serviço" e "tem colocado em causa o nome dos títulos que detém, prejudicando a própria empresa e, com isso, os seus trabalhadores".

Na passada quinta-feira, a administração da Global Media anunciou que iria falhar o pagamento dos salários de dezembro, não avançando com um prazo para cumprir o pagamento, depois de já ter adiado o pagamento dos subsídios de Natal aos trabalhadores.