Obstetras do Santa Maria vão para o Hospital de Loures nos primeiros três meses do ano

Os médicos da especialidade de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Santa Maria vão passar a fazer serviço no Hospital de Loures-Odivelas nos primeiros três meses do ano.

Em nota, a Direção Executiva do SNS indicou que, devido ao encerramento para obras do bloco de partos do hospital - e depois de ter partilhado urgências da especialidade com o Hospital São Francisco Xavier -, estes médicos passam a garantir o “funcionamento ininterrupto” do bloco de partos em Loures, durante o primeiro trimestre de 2024.

Com esta alteração, o bloco de partos do Hospital de Loures deixa de encerrar aos fins de semana de 15 em 15 dias.

Quanto ao S. Francisco Xavier, passa a funcionar num regime de urgência de Ginecologia/Obstetrícia e Bloco de Partos aberto ao exterior durante o dia e com atendimento de Obstetrícia/Bloco de Partos a partir das 22 semanas de gestação, exclusivamente por referenciação do INEM ou da Linha SNS24, no período noturno.

Além destas alterações, a Direção Executiva do SNS alerta que o bloco de partos do Hospital de Cascais e da Maternidade Alfredo da Costa continuam a funcionar de forma ininterrupta.

Já o bloco de partos do Hospital de Vila Franca de Xira irá encerrar de sexta-feira a domingo, de acordo com o princípio de fechos alternados que já acontecia em 2023.

Do outro lado, ainda na grande Lisboa, o bloco de partos do Amadora-Sintra deixa de encerrar de forma rotativa, passando a funcionar num regime de Serviço de Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e Bloco de Partos aberto ao exterior no período diurno, e com atendimento de Obstetrícia/Bloco de Partos a partir das 22 semanas de gestação, por referenciação do INEM/SNS24, no período noturno e durante todos os fins-de-semana.