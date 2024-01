GNR registou três mortos em 540 acidentes nos últimos três dias

A GNR registou nos últimos três dias 540 acidentes, dos quais resultaram três mortos, doze feridos graves e 112 leves, segundo dados provisórios da Operação "Natal e Ano Novo 2023/2024" divulgados esta segunda-feira.

As vítimas mortais resultaram de uma colisão ocorrida no sábado em Castro Verde, Beja, de um despiste de um ligeiro de passageiros, no domingo na autoestrada 23 (A23), em Vila Velha de Ródão, e de uma colisão, no mesmo dia, em Vila Franca de Xira, Lisboa.

Segundo os dados da GNR, as vítimas eram três homens de 76 anos, 24 anos e 53 anos, respetivamente.

No período entre as 00h00 de sexta-feira e as 23h59 de domingo, os militares da GNR fiscalizaram 24.629 condutores, dos quais, 185 conduziam com excesso de álcool e, destes, 107 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas/litros (o máximo é 0,5 g/l).

Foram ainda detidas 74 pessoas por conduzirem sem habilitação legal, adianta a Guarda Nacional Republicana em comunicado.

Das 5.999 contraordenações rodoviárias detetadas, a GNR destaca 1.474 por excesso de velocidade, 78 por excesso de álcool, 239 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinha.

Os dados referem ainda que 149 contraordenações foram por uso indevido do telemóvel a conduzir, 579 por falta de inspeção periódica obrigatória e 240 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Durante a operação, a GNR irá continuar a priorizar a fiscalização sobre a condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, excesso de velocidade, uso indevido do telemóvel.

A utilização correta do cinto de segurança e da cadeirinha, a falta de inspeção periódica obrigatória e de seguro de responsabilidade civil obrigatório e a incorreta execução de manobras de ultrapassagem, de mudança de direção e de cedência de passagem, são outras situações a que os militares vão estar atentos nas ações de fiscalização da operação "Natal e Ano Novo 2023/2024", que termina na terça-feira.