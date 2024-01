Comboios. Greve a 2 e 4 de janeiro pode provocar perturbações já esta segunda-feira

A CP - Comboios de Portugal antecipa "perturbações significativas" para os próximos dias, que podem começar já a partir da noite desta segunda-feira, devido à greve convocada por controladores do tráfego ferroviário da Infraestruturas de Portugal.

Em comunicado, a CP indica que a greve que ocorrerá a nível nacional nos dias 2 e 4 de janeiro também poderá "afetar os serviços nos dias 1, 3 e 5 de janeiro".

"Para os clientes que já adquiriram bilhetes para viajar nos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, a CP oferecerá o reembolso total do valor do bilhete ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e classe. O reembolso ou a troca poderão ser realizados na plataforma myCP na área "Os seus bilhetes" (para bilhetes adquiridos online e na App CP) até 15 minutos antes da partida do comboio da estação de origem do cliente, ou em qualquer bilheteira", refere a CP.

A empresa disponibiliza ainda, no seu site, a previsão de circulação de comboios, garantindo serviços mínimos.