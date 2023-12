Metro de Lisboa reforça serviço, mas encerra à 1h00

O Metropolitano de Lisboa vai reforçar o serviço nas linhas Azul e Verde até à 1h00 desta madrugada para apoiar os festejos de fim de ano na cidade, mas a estação do Terreiro do Paço encerrou às 18h30.

Em comunicado, o Metro de Lisboa refere que o horário normal de funcionamento se mantém, com abertura às 6h30 da manhã e encerrando às 1h00 de 1 de janeiro, mas o serviço será reforçado "como medida de apoio às festividades da noite de fim do ano na cidade de Lisboa", adaptando a oferta "à procura que se vier a verificar".

No entanto, os festejos previstos para o Terreiro do Paço levaram ao encerramento mais cedo da estação de metro naquele local, que reabre às 6h30 de dia 1 de janeiro, no horário habitual.

"Em alternativa à estação Terreiro do Paço poderão ser utilizadas as estações Cais do Sodré ou Baixa Chiado (linha Verde), que estarão abertas ininterruptamente até às 1h00 da madrugada do primeiro dia do ano", refere o Metro de Lisboa, em comunicado.

O Metro alerta ainda que a elevada procura esperada para a noite de passagem de ano faz antever tempos de espera "superiores aos normais".