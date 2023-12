Hospitais de Setúbal e Amadora-Sintra com mais de 11 horas de espera para pulseiras amarelas

A afluência às urgências continua na manhã deste domingo, principalmente no Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, Amadora-Sintra, e no Centro Hospitalar de Setúbal.

No primeiro, o tempo de espera para os casos urgentes, a quem se atribui pulseira amarela, varia entre as 12 e as 14 horas, enquanto, no segundo, chegou a atingir as 12 horas.



Nos restantes hospitais centrais - Grande Lisboa, Porto, Braga, Coimbra e Viseu - o cenário é mais tranquilo e o tempo de espera varia entre as duas e as quatro horas para os mesmos casos.

As informações são do Portal do Serviço Nacional de Saúde.