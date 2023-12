Enfermeiros criticam falta de planeamento nas urgências

Os enfermeiros terminam greve às horas extraordinárias com críticas à falta de planeamento das urgências nos hospitais.

Em declarações à Renascença, o vice-presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros, Fernando Fernandes, salienta que todos os anos há vírus da gripe, mas a prevenção dos surtos é preparada com tempo, o que este ano não aconteceu:

“Não adianta, no dia anterior a começar um surto de gripe ou Covid, tomar medidas. As medidas têm que ser tomadas três ou quatro meses antes para que quando seja a altura da crise os serviços estejam preparados e a funcionar”, refere.

Fernando Fernandes que apela a que o Governo, antes das eleições de março, se reúna com os enfermeiros à semelhança do que fez com os médicos.