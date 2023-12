Desde 2020 que não havia tantas mortes na última semana do ano

Confirma-se a tendência de aumento de mortalidade na última semana de 2023, em comparação com os anos anteriores. Não se via semelhante número de mortes desde o primeiro ano de pandemia, em 2020.

Segundo os dados do sistema de informação de mortalidade (SICO), baseado no registo eletrónico de certificados de óbito, morreram 412 pessoas este sábado, dia 30 de dezembro. Mais 27 que no mesmo dia em 2022 e mais 63 que em 2021. Só em 2020 o número foi superado, com 445 óbitos.

Tem sido uma semana com número elevado de mortes: ao sexto dos últimos sete dias de 2023, já morreram 2.739 pessoas. Números, novamente, só superados em 2020 (3.009), primeiro ano da Covid-19 em Portugal. Ainda não houve, esta semana, um único dia abaixo das 400 mortes.

O Natal deste ano foi aquele em que mais pessoas morreram nos últimos 10 anos: no dia de Natal, 25 de dezembro, morreram 440 pessoas. No dia 24, morreram mais pessoas (415) no que no mesmo dia nos últimos sete anos (449 óbitos em 2016).

De acordo com os dados do SICO, houve 497 óbitos em excesso nos últimos sete dias.