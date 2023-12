SPAC acusa INEM e Avincis de incompetência no planeamento para helicópteros da noite

O Sindicato de Pilotos (SPAC) acusa INEM e Avincis, a quem o Estado fez um ajuste direto para ter helicópteros de emergência médica, de incompetência, pela redução do número de helicópteros que operam durante a noite de quatro para dois, a partir de dia 1 de janeiro.

Esta semana, soube-se que dois dos quatro helicópteros do INEM - que estão em Viseu e em Évora - vão deixar de operar à noite, a partir do primeiro dia de 2023 e durante seis meses.

Tiago Faria Lopes, presidente do SPAC, garante, em declarações à Renascença, que o helicóptero que vai estar na segunda-feira em Macedo de Cavaleiros, a servir o Norte do país, não consegue aterrar ou descolar em alguns hospitais da região.

"O helicóptero não tem capacidade operacional, porque é muito grande, não tem como aterrar. Imagine que há um doente grave para sair de Bragança para ir para o Hospital de Lisboa. O helicóptero que está destacado na base do Norte não consegue ir buscar o doente. Não consegue. Daqui a um bocado, chegamos a como foi há uns anos largos, quando pediam ao presidente da Junta para ligar as luzes do campo de futebol para aterrarem lá, porque não conseguiam transportar os doentes", critica.