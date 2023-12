José Luís Carneiro admite que "é difícil aceitar" números de acidentes nas estradas

O ministro da Administração Interna reconhece que é "difícil aceitar" os números de acidentes e infrações nas estradas.

Face aos 188 acidentes registados na sexta-feira, durante a Operação de Ano Novo, José Luís Carneiro pede comportamentos exigentes, reconhecendo que 2023 foi um ano de aumento dos números de mortos e feridos na estrada.

"É difícil aceitar os números que ainda temos no país. (...) São muito elevados. Em 2023, comparativamente com 2022, há maior número de feridos e de mortes. Portanto, é necessário todos termos atitudes e comportamentos muito exigentes, porque, como se vê, as causas fundamentais estão nas atitudes e nos comportamentos individuais", alerta, em declarações aos jornalistas, este sábado, durante uma ação de fiscalização da GNR e da PSP.

Excesso de velocidade e de álcool, ultrapassagens arriscadas e o uso de telemóvel são as principais causas dos acidentes nas estradas do país. O ministro da Administração Interna realça ainda os números de detenções por falta de carta de condução: só na sexta-feira, houve 35 condutores detidos por conduzir sem carta.

"Isto não é tolerável, quem não tem habilitação legal não pode conduzir", sublinha José Luís Carneiro.