Almada. Segurança reforçada no Monte da Caparica após tiroteio que fez dois mortos

As autoridades montaram um dispositivo de segurança no bairro do Monte da Caparica, em Almada, onde na noite de sexta-feira duas pessoas morreram baleadas, na sequência de um desacato entre vários indivíduos, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Deste tiroteio resultaram nove vítimas, duas delas mortais, e sete feridos, internados no Hospital Garcia da Orta, um deles em estado crítico.

Inicialmente, fonte da GNR tinha indicado à agência Lusa que os desacatos tinham ocorrido num bairro da Trafaria, mas mais tarde esclareceu que foi no Monte da Caparica.

Segundo referiu à Lusa a tenente-coronel Mafalda Almeida, da Guarda Nacional Republicana, as autoridades montaram um dispositivo de segurança no local para “evitar retaliações” e novos incidentes.

A mesma fonte adiantou que os factos que motivaram este incidente “estão a ser investigados pela Polícia Judiciária”, não existindo para já detidos.

O alerta foi dado "pelo 112 pelas 23h00", referiu.

Os feridos foram transportados para o Hospital Garcia da Orta, em Almada.

A Lusa contactou o Hospital Garcia da Orta para obter informações sobre o estado de saúde dos feridos, mas tal não foi possível até ao momento.