Redução de helicópteros do INEM. Ministro da Saúde diz que não há razões para alarme

Comentando a decisão do INEM aos jornalistas, à margem da cerimónia dos 100 anos do IPO de Lisboa, Manuel Pizarro salientou que “quatro [helicópteros] vão estar em funcionamento desde as 8 da manhã e as 20h”.

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) anunciou nesta quinta-feira que dois dos quatro helicópteros que utiliza no socorro vão deixar de operar à noite a partir do dia 1 de janeiro.

“Nós sabemos pela experiência adquirida que a ativação noturna dos helicópteros ocorre muito menos vezes do que a sua ativação durante o dia, o que significa que estamos convencidos que esses dois helicópteros que se mantêm durante a noite serão suficientes”, defendeu o ministro.

Considerando que “desse ponto de vista, vamos ter nos próximos meses menos capacidade de a curva de redundância ter sistemas para prevenir algumas falhas”, Pizarro admitiu que “se há menos redundâncias, temos de falar de uma maior dificuldade, mas estamos convencidos que vamos superar este meses sem alarme.”

Técnicos de Emergência Pré-hospitalar anunciam atrasos no socorro

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar considera que pode haver atrasos no socorro às populações.

Apanhado de surpresa, o Sindicato referiu que, na região Centro e na zona do Alentejo, haverá menos disponibilidade de meios de emergência médica.

Também o autarca de Viseu já veio manifestar preocupação, tendo Fernando Ruas lamentado esta redução da emergência, numa altura em que a resposta do Serviço Nacional de Saúde está “condicionada.”

Pilotos da Aviação Civil rejeitam responsabilidades

Entretanto, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) rejeitou nesta sexta-feira responsabilidades na redução do serviço de helicópteros do INEM e contestou as declarações do presidente do instituto sobre "um litígio laboral" entre estes profissionais e a empresa concessionária.