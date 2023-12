A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve 72 pessoas, nas últimas 24 horas, em Portugal continental e nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores.

Em comunicado, a força de segurança indica que das detenções efetuadas, 23 foram por crimes rodoviários, nomeadamente cinco por condução sob o efeito do álcool e 18 por falta de habilitação legal para conduzir.

“Foram detidos 10 suspeitos por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas mais de 2.180 doses individuais. Foram ainda efetuadas 13 detenções por crimes contra a propriedade (burlas, furtos e roubos)”, indica o documento, acrescentando, ainda, que foram apreendidas quatro armas de fogo e quatro armas brancas.

Em termos de fiscalização rodoviária, a PSP diz que fiscalizou, em todo o território nacional, 1.798 condutores e controlou por radar 9.843 viaturas, sendo que “148 encontravam-se em excesso de velocidade”.

“No total foram registadas 704 contraordenações, das quais destacamos 17 por condução sob o efeito do álcool, 77 por falta de inspeção periódica obrigatória, 15 por falta de seguro de responsabilidade civil e 12 por uso do telemóvel durante a condução”, indica a nota.

Já quanto à sinistralidade rodoviária, nas últimas 24 horas, na área de responsabilidade da PSP, foram registados 141 acidentes, dos quais resultaram 40 feridos ligeiros, não havendo registo de feridos graves ou vítimas mortais.

Conselhos da PSP

A Polícia de Segurança Pública apela a todos os condutores que conduzam em segurança, adaptando a condução às condições atmosféricas e ao estado do piso, solicitando que “moderem a velocidade, especialmente em zonas de grande concentração de pessoas, como é o caso de zonas comerciais e turísticas, e ainda na aproximação de passadeiras”.

A PSP lembra ainda que “a condução em excesso de velocidade e sob o efeito do álcool e/ou substâncias psicotrópicas são das principais causas da sinistralidade rodoviária, bem como comportamentos que causem a distração do condutor, designadamente a utilização do telemóvel” e apela a “todos os condutores que não realizem manobras bruscas e que sinalizem, com a devida antecedência, todas as mudanças de direção”.