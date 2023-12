Porto. Preços de viagens Andante aumentam 10 e 20 cêntimos em 2024

Os bilhetes ocasionais do Andante, utilizados na Área Metropolitana do Porto (AMP), vão aumentar 10 cêntimos nos títulos Z2, Z3 e z4, e 20 nos Z5 e Z6, adiantou, esta sexta-feira, à Lusa fonte do TIP - Transportes Intermodais do Porto.

De acordo com a nova tabela de preços divulgada à Lusa, que entra em vigor em 1 de janeiro (segunda-feira), o preço de um bilhete Z2 (permite circular entre duas zonas contíguas) passa de 1,30 euros para 1,40.

O mesmo aumento nominal verifica-se nos títulos Z3, que passam de 1,70 euros para 1,80 euros, e nos títulos Z4, que passam de 2,15 euros para 2,25 euros.

A partir dos títulos para atravessar cinco zonas (Z5), o aumento é superior (20 cêntimos), passando dos 2,55 euros atualmente em vigor para 2,75 euros.

Já os títulos Z6, os últimos da tabela disponibilizada pelo TIP à Lusa, sofrem também um aumento de 20 cêntimos, passando de 3,00 euros para 3,20 euros.

Quanto aos títulos diários Andante 24, no caso dos Z2 passam de 4,70 euros para 5,15 euros, os Z3 de 6,05 euros para 6,65 euros, os Z4 de 7,55 euros para 8,30 euros, os Z5 de 9,05 euros para 9,90 euros e os Z6 de 10,75 euros para 11,80.

Os títulos Andante Tour 1 (que permitem viagem em toda a rede durante 24 horas) sofrem também um aumento de 50 cêntimos, passando dos 7,00 euros atuais para 7,50 euros, e os Andante Tour 3 (permitem viagens em toda a rede durante 72 horas) aumentam de 15 para 17 euros.

A aquisição de um novo cartão ocasional do Andante (cartão azul) permanecerá com um custo de 0,60 euros, como atualmente acontece, e os cartões prateados, para passes, também mantêm o custo de três e seis euros para as modalidades de estudante e normal, respetivamente.

A mudança nos preços de 2024 segue a aplicação da Taxa de Atualização Tarifária (TAT), definida pela AMP, que se fixou em 6,43% para 2024.

A informação remetida pelo TIP à Lusa assinala ainda que se mantêm os preços dos passes, conforme aprovado no Orçamento do Estado para 2024.

Assim, mantêm-se os preços de 30 euros para o Andante 3Z ou Municipal -- para deslocações em 3 zonas ou dentro de um só município -- e 40 euros para o Andante Metropolitano, bem como de 40 euros para os passes 3Z IR e Municipal IR, e de 50 euros para o Metropolitano IR.

Os estudantes entre os 4 e 23 anos terão passes gratuitos.

Na última semana, entre 20 e 26 de dezembro, os estudantes já tinham carregado cerca de 8.300 Passes Andante Estudante gratuitos, 300 dos quais dizendo respeito a novos clientes. .