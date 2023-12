Passagem de ano. Não é só no Porto e em Lisboa que se faz a festa

Com o Ano Novo a chegar, as cidades preparam-se para receber 2024 com música, humor e o tradicional fogo de artifício. No Porto, três locais vão receber palcos e em Lisboa, o rio Tejo vai receber um espetáculo de pirotecnia com a duração de 13 minutos. Saiba o plano de festas de todas as grandes cidades, de Norte a Sul.

Guimarães A contagem decrescente para 2024 no berço de Portugal começa com a dupla “Insert Coin” de João Paulo Sousa e Joel Rodrigues às 22h45. O espetáculo segue-se com concertos de Diego Miranda e André Alves pela madrugada fora. É no Largo do Toural que se entra no novo ano com bom humor e espírito renovado.

Porto Avenida dos Aliados, Palácio de Cristal e Praça da República vão ser os três palcos dos festejos a partir das 22h30. Richie Campbell, Carolina Deslandes e Francisco Menezes são os artistas em destaque, que vão animar a noite no Porto.

Guarda Na cidade mais alta de Portugal, as boas-vindas a 2024 são dadas a partir da Praça Luís de Camões. A noite inicia-se ao som de Bárbara Bandeira e prolonga-se, depois da meia-noite, com o grupo português de música eletrónica Karetus.

Coimbra Tony Carreira, Wilson Honrado e Matay sobem ao palco para festejar a última noite do ano no Largo D. Dinis. Lançado a partir do rio Mondego, o fogo de artifício pinta o céu da cidade à meia-noite em ponto.

Castelo Branco Antecipa-se o novo ano com as atuações de Nininho Vaz Maia, Smells Like 90’s e Bad Monkeyz. Toda a animação acontece no centro cívico, mas este ano o alarido do fogo vem a partir do Castelo.

Santarém Começam-se as comemorações do “réveillon” com o grupo rock Cabra Cega às 22h30. Logo depois da meia-noite, a banda portuguesa HMB vai dar música à população de Santarém no Campo Infante da Câmara.

Lisboa Na capital, a noite conta com a presença da banda Os Quatro e Meia e do DJ Nuno Luz. À meia-noite, o rio Tejo brilha 13 minutos com o tradicional fogo de artifício.