Nascimentos aumentam 2,3% no SNS, mas sobem mais no privado

Num ano marcado pelos constrangimentos e encerramentos nas maternidades, o número de nascimentos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) aumentou 2,3% até ao final de novembro, mas aumentou ainda mais no setor privado.

De acordo com os dados do “Teste do Pezinho”, disponibilizados à Renascença pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), nos primeiros 11 meses do ano foram testados 79.078 recém-nascidos no âmbito Programa Nacional de Rastreio Neonatal, mais 2.386 do que em igual período de 2022.

Destes, 18.465 nasceram em hospitais privados. São mais 924 do que no ano passado, o que representa um crescimento de 5,4%.

Lisboa foi a zona do país onde nasceram mais bebés (23.805) seguida do Porto (14.206) e Setúbal (6.396) e Braga (5.837).



Na Região de Lisboa e Vale do Tejo, que é a mais afetada pelos encerramentos de maternidades, segundo os dados divulgado pela Direção Executiva do SNS, até novembro nasceram 22.629 crianças no Serviço Nacional de Saúde, o que representa mais 3% em relação ao ano passado. Já no setor privado, os nascimentos aumentaram 5,2% na mesma região.

Para Nuno Clode, presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal, esta situação já era previsível: “Tal como diz a Direção Executiva do SNS, as pessoas confiam no SNS e, por isso, é que o número de partos aumentou mas, ao mesmo tempo, também não confiam e, por isso, é que vão parir mais aos privados”, afirma o especialista em declarações à Renascença.