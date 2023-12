Há 455 mil filhos e netos de imigrantes em Portugal

Os filhos e netos de imigrantes, em Portugal, já são já 455 mil.

Segundo o recente Inquérito às Condições Origens e Trajetórias da População Residente em Portugal (ICOT), publicado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), e citado pelo jornal Público, são 363 mil os filhos e 92 mil os netos.

Segundo o jornal, os filhos e netos representam um terço do total de pessoas com "background" imigrante e são praticamente metade dos 947,5 mil imigrantes de primeira geração, estimando-se, assim, que 18,5% da população portuguesa tem "background migratório".

Os dados do extinto Serviço de Estrangeiros e Fronteiras indicam, no entanto, que os imigrantes representam 7,5% população. Uma diferença de números que é justificada pelo SEF deixar de fora as pessoas que nasceram no estrangeiro e que, entretanto, adquiriram a nacionalidade portuguesa, enquanto o ICOT conta também os que nasceram no estrangeiro.

De acordo com os dados do ICOT, entre os imigrantes de primeira geração, a larga maioria (63,4%) já é portuguesa e quase a totalidade dos filhos e netos de imigrantes também é portuguesa (98,8% no primeiro caso e 99,7% no segundo). Dos que ainda não são, 71% quer pedir a nacionalidade.

Os dados indicam ainda que só 28% de quem é imigrante de primeira geração tem dupla nacionalidade, situação que acontece para apenas a 9,2% dos filhos de imigrantes.